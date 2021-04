Magalu anuncia compra do Jovem Nerd

A aquisição se junta ao Canaltech e ao Steal the Look que também foram comprados pela empresa. Os investimentos fazem parte de um ecossistemas de conteúdo para soluções de publicidade digital.

O Magalu anunciou nesta quarta-feira (14) que comprou o Jovem Nerd, umas das maiores plataformas com conteúdo para o público ‘nerd e geek’ do Brasil.

