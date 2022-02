Após adiamentos, SpaceX lançou o foguete Falcon 9

A decolagem do Falcon 9 estava originalmente programada para 27 de janeiro, mas acabou não sendo possível devido ao mau tempo. Ainda há espaço para alguns imprevistos estranhos, como foi o caso no domingo, dia 30, quando um navio de cruzeiro entrou na segurança da missão menos de 34 segundos antes da decolagem.

Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 1 pic.twitter.com/Vfc7UDaeun

O Falcon 9 decolou esta manhã de Cabo Canaveral, Flórida, e acabou sendo uma missão bem-sucedida, com a SpaceX pousando com sucesso o propulsor do foguete em terra firme. Você pode ver um vídeo do pouso do Falcon 9 abaixo.

