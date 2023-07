Uso incorreto de óculos de grau pode causar problemas na saúde ocular

Além disso, usar óculos de grau de forma inadequada, como empurrar ou apoiá-los constantemente no topo da cabeça, pode resultar em danos físicos aos óculos, afetando a precisão da visão e até mesmo aumentando as chances de acidentes.

Outro problema é o não cumprimento do uso dos óculos, principalmente por parte daqueles com problemas de visão mais leves. Alguns indivíduos optam por não usar os óculos de grau regularmente, alegando que podem funcionar bem sem eles. No entanto, essa atitude pode levar a um esforço visual desnecessário, que pode causar fadiga e tensão nos olhos.

Um erro comum é usar óculos de grau que não são adequados para a visão atual do usuário. Às vezes, as pessoas continuam usando os óculos de uma prescrição anterior, mesmo que sua visão tenha mudado. Isso pode levar a uma série de problemas, além de não corrigir de maneira eficiente a deficiência visual atual.;

