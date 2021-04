Síndrome do ovário policístico é principal causa da menstruação irregular

Segundo a biomédica e coordenadora técnica do laboratório Sabin em Manaus, Mayara Alves, não há necessidade de nenhum preparo especial para a realização do teste de dosagens hormonais, nem mesmo de jejum, e o resultado fica pronto em até 24 horas.

A médica informa ainda que a irregularidade menstrual é mais comum entre as mulheres jovens porque é nessa fase que ocorre “o amadurecimento do eixo gonadotrófico (eixo hormonal que comanda o ciclo menstrual), e assim os genes responsáveis mostram suas deficiências”. A causa ainda é desconhecida, mas sabe-se que tem importantes componentes genéticos.

