Sexo e mais: saiba 6 gatilhos que podem causar enxaqueca

A enxaqueca é uma condição neurológica, genética e crônica, caracterizada por dor de cabeça latejante, em um ou nos dois lados da cabeça, com crises que podem durar dias.

De acordo com O Globo, estima-se que quinze em cada 100 indivíduos tenham a condição, o que equivale a 30 milhões de pessoas só no Brasil.

Estudos recentes mostram que o cérebro de pessoas com enxaqueca é mais sensível ao CGRP, uma substância liberada pelo nervo trigêmeo, estrutura que se estende por quase toda a cabeça. Em pessoas saudáveis, a molécula atua com as funções vasodilatadora e inflamatória. No entanto, ele está presente em quantidades durante as crises de enxaqueca, provocando a dor. Medicamentos mais modernos para o distúrbio atuam justamente inativando o CGRP no cérebro.

No gerala, uma crise de enxaqueca pode ser desencadeada por alguns gatilhos ambientais e existem alguns que afetam a maior parte das pessoas que vivem com enxaqueca, como por exemplo o perfume, sexo, clima, raiva, queijo e bruxismo.

Não está totalmente claro por que algumas pessoas são mais sensíveis a odores, mas pesquisas sugerem que isso pode estar ligado ao tamanho do receptor no cérebro que processa a entrada de odores chamado bulbo olfativo. O sexo foi considerado um gatilho para enxaqueca. Sabe-se que atividades físicas extenuantes e de alta intensidade, como corrida, levantamento de peso e até mesmo sexo, precedem a enxaqueca. Fatores associados ao clima que podem atuar como gatilho para a enxaqueca são alta umidade e muito calor, pois isso pode facilmente levar à desidratação, outro gatilho comum. Quando uma pessoa está com raiva, os músculos do ombro se contraem e o pescoço fica tenso. Queijos como camembert, gorgonzola, cheddar envelhecido, suíço e parmesão contêm um composto chamado tiramina. Essa substância se forma à medida que diferentes proteínas dentro do queijo se decompõem gradualmente; portanto, quanto mais tempo o queijo envelhecer, mais tiramina ele conterá. Esse também é um aminoácido encontrado naturalmente no corpo que ajuda a regular a pressão arterial.