Sentar no vaso sanitário usando o celular por muito tempo pode causar doença, alerta médica

Mexer no celular enquanto faz as necessidades no banheiro já se tornou um hábito muito comum para a maioria das pessoas, no entanto, isso pode ser prejudicial e causar uma doença, dependendo do tempo que se passa ali. Segundo a médica especialista em bem-estar e saúde, Stephanie Taylor, passar mais de cinco minutos sentado no vaso sanitário pode causar hemorroidas.

“Quando você senta no vaso sanitário, seu ânus fica posicionado em um nível diferente em relação ao resto da metade inferior do seu corpo. Isso gera maior pressão nas veias da parte de baixo do reto, o que pode, eventualmente, levar ao surgimento de hemorroidas e resultar em sangramentos”, alertou ela ao The Sun.

O esforço no momento da evacuação também é outro ponto que merece atenção no risco para a hemorroida, especialmente somado ao fato da posição de sentar no vaso sanitário.

O movimento de evacuar deve durar apenas ou menos que 5 minutos, e caso a pessoa não consiga defecar, o ideal é se levantar do vaso e tentar em outro momento, para não correr o risco de desenvolver hemorroidas.