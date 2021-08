Saiba como uma dieta saudável pode prevenir o câncer

Todo mundo já deve saber que quem se alimenta bem vive melhor e que a alimentação saudável auxilia no fortalecimento do sistema imunológico. Mas você sabia que comer frutas e verduras, beber água e praticar exercícios físicos podem contribuir também para a prevenção do câncer?

Especialistas da área apontam que um dos maiores desafios atualmente têm sido estudar, comprovar e fazer com que as pessoas se conscientizem da importância da nutrição adequada na prevenção do câncer, considerado um dos principais problemas de saúde pública no Brasil e no mundo.

Ainda de acordo com uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) em 2017, metade das pessoas ouvidas não fazia exercício físico e uma em cada quatro não via a obesidade como problema relacionado ao câncer, fato esse que comprova que as pessoas não se preocupam devidamente com sua saúde.

O nutricionista do Sistema Hapvida, Igor Oliveira, explica como uma alimentação adequada ajuda na prevenção de várias doenças, inclusive ao câncer. “A nutrição e a alimentação estão intimamente ligadas à prevenção de vários tipos de doenças, dentre elas o câncer. Então se você deseja prevenir o surgimento desse tipo de doença é muito importante ter alguns cuidados com a alimentação, a base alimentar deve ser sempre respeitada e acrescentar alimentos de origem vegetal”, destaca.

Ele ainda destaca quais tipos de alimentação são essenciais e como incluí-las no seu dia a dia. “Por exemplo, frutas, verduras, cereais integrais, feijão e algumas leguminosas como grão de bico, lentilha, isso vai fazer que tenhamos um intestino mais saudável, uma melhor absorção de nutrientes, e um maior consumo de antioxidantes que são substâncias que vão ajudar a prevenir surgimentos de algum tumor. É muito importante também ter uma boa ingestão de água, e também a prática de atividades físicas, lembrando também que não adianta apenas comer bem, mas também temos de evitar alimentos com muito sal e aqueles ultraprocessados que podem favorecer uma piora na sua saúde e consequentemente um surgimento de tumor”, finaliza.

Confira algumas das principais orientações dadas pelos especialistas na prevenção do câncer:

· Mantenha o peso adequado

· Não seja sedentário

· Consuma uma dieta rica em vegetais (frutas, verduras, leguminosas, grãos integrais…)

· Limite o consumo de fast food e alimentos processados ricos em gordura, amido e açúcar

· Modere na carne vermelha e processada

· Reduza a ingestão de bebidas açucaradas

· Diminua o consumo de bebida alcoólica

· Para as mães: amamentem seus bebês

· Não fume

· Evite exposições solares em excesso