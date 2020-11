Saiba como perder peso durante o sono; veja dicas

O estudo do Instituto Salk, citado pela Eat This, Not That!, traz formas de como reduzir a ingestão de calorias durante o sono. O site UOL listou 3 dicas, confiram:



1) Antes de dormir, coma umas fatias de peito de peru. O triptofano, um aminoácido encontrado na maioria das carnes, demonstrou poderosos efeitos indutores do sono.



2) Beba chá antes de dormir. Alguns dos melhores chás para dormir são camomila e hortelã-pimenta, por exemplo, que têm algumas propriedades sedativas.



3) Tome um banho quente. É ótimo para garantir uma boa noite de sono porque pode ajudar a aliviar a tensão e a relaxar os músculos. Além disso, pode aumentar o nível de oxitocina - o hormônio do 'amor' - que pode ser muito calmante.