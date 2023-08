Pílula para tratamento de depressão pós-parto é aprovada

Your browser does not support the video tag.

A Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos EUA aprovou pela primeira vez uma pílula para o tratamento da depressão pós-parto, uma condição que afeta milhões de mulheres em todo o mundo.

Segundo o G1, a depressão pós-parto é uma condição de profunda tristeza, desespero e falta de esperança que acontece logo após o parto. Ela pode ter um impacto significativo na vida da mãe e do bebê, afetando o vínculo entre eles, a saúde física e mental da mãe e a capacidade de cuidar do bebê.

O medicamento, chamado Zurzuvae, é um antidepressivo que age mais rapidamente do que outros antidepressivos e deve ser tomado por duas semanas. Os testes mostraram que Zurzuvae é eficaz no tratamento da depressão pós-parto e tem efeitos colaterais menos severos do que outros antidepressivos usados atualmente.

A aprovação de Zurzuvae é uma boa notícia para as mulheres que sofrem de depressão pós-parto. O medicamento oferece uma nova opção de tratamento que pode ajudar as mulheres a se recuperarem da depressão e a se conectarem com seus bebês.

Se você está lutando contra a depressão pós-parto, procure ajuda de um profissional de saúde. Existem muitos recursos disponíveis para ajudar você a se recuperar e a se conectar com seu bebê.