Pessoas que roncam têm mais chance de morrer de Covid-19, aponta estudo

Uma pessoa que ronca tem até 3 vezes mais chances de morrer de Covid-19, segundo pesquisadores da Universidade de Warwick, na Inglaterra. A apneia obstrutiva do sono, que causa o ronco, também pode causar engasgos durante o sono.

De acordo com o site IG, foi necessário a revisão de mais de 15 artigos para concluir os impactos do ronco em pacientes com Covid-19. Uma das autoras dos estudos afirma que a doença do novo coronavírus é capaz de inflamar as vias da bradicinina, que regula a pressão arterial, e eleva o estresse oxidativo. Esses fenômenos também acontecem com pessoas que roncam, por isso que as chances de letalidade aumentam.

A apneia do sono tende a ser comum em pessoas com obesidade, que ingerem álcool em grande quantidade e com 40 anos ou mais. Homens e mulheres que passam pela menopausa também são acometidos pela apneia.