Pesquisa mostra que crianças alérgicas têm mais tendências para desenvolver outras alergias

Vale lembrar que muitas alergias que aparecem na infância tendem a desaparecer a medida que a criança envelhece. Então, crianças que apresentam mais de uma condição podem ficar sem nenhuma, com apenas uma ou, com todas, na vida adulta.

Com 2 ano e 2 meses, a rinite aguda apareceu em 19,7% das crianças. Aos 35 meses, alguns desenvolveriam esofagite eosinofílica, uma condição alérgica rara que causa inflamação no esôfago, como o quinto passo ao longo da marcha alérgica.

Os dados mostraram que mais de 10% das crianças adquiriram a primeira alergia, o eczema ou dermatite atópica logo nos primeiros 4 meses de vida. Por volta dos 13 meses, o estudo encontrou pico de alergias alimentares e asma. Amendoim, ovos e frutos do mar foram as alergias alimentares mais comuns em crianças.

Crianças com algum tipo de alergia desenvolvem com facilidade outras alergias está sendo base de uma pesquisa no Hospital Infantil da Filadélfia e da Universidade da Pensilvânia, nos EUA, publicada na revista científica Pediatrics.

