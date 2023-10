Pesquisa aponta que 40% dos casos de demência poderiam ser evitados; veja os fatores de risco

O trabalho, publicado na revista científica BMJ Mental Health, analisou dados de dois grandes estudos de longo prazo, o UK Biobank e o estudo Whitehall II. Eles selecionaram 223.700 participantes com idades entre 50 e 73 anos e analisaram 28 fatores de risco estabelecidos para demência e sua associação com a incidência de novos casos.

Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de pessoas com demência vai crescer em mais de 150% até 2050, passando de 55 para 139 milhões de casos. A doença apresenta diagnósticos de declínio cognitivo, em sua maioria pela doença de Alzheimer, que é progressiva, pois os sintomas pioram com o tempo e se tornou uma preocupação com o envelhecimento da população no Brasil, pois dados do Censo 2022 mostram que o número de idosos aumentou 57,4% nos últimos 12 anos. Veja sintomas:

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.