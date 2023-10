Aumento nos casos de AVC impacta na saúde de jovens e idosos no Amazonas

“Hoje faço fisioterapia, terapia ocupacional e consulta com o neurologista, percebo que os tratamentos são de suma importância para a minha melhora. Além dos tratamentos convencionais, está sendo feito aplicação de toxina botulínica, com a intenção de aliviar as tensões e destravar os músculos, devido às sequelas deixadas”, destaca a paciente.

Uma das pacientes que fazem tratamento é Larissa Magda Aroucha Cordeiro, 30 anos, no qual relata que em março de 2020 passou por uma cirurgia. Larissa, que é cardiopata congênita, teve um Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (AVE) na artéria cerebral média esquerda, na época do AVC a paciente tinha 27 anos. Atualmente Larissa segue em tratamento e relata como está sendo sua reabilitação.

O profissional esclarece ainda, que a espasticidade pode levar a complicações como dor crônica, retração tendínea, que restringe os movimentos e leva a deformidades, sendo necessária cirurgia em alguns casos, além do risco de luxação (lesão articular). A aplicação de toxina é um procedimento ambulatorial, administrada pela via muscular a cada três meses, associada a um programa de reabilitação.

“A toxina é uma opção terapêutica utilizada para tratar a espasticidade, um aumento no tônus muscular, que deixa o paciente mais travado, presente em pacientes que ficam com sequelas causadas pelo AVC, limitando os movimentos dos braços e pernas. Essa sequela neurológica impede que o paciente consiga andar normalmente, ficando dependente de apoio como a bengala e limitando sua autonomia”, inicia Torben.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.