Novembro Azul: Cuidados bucais são essenciais durante tratamento de câncer

O Novembro Azul é o mês de conscientização sobre a saúde masculina, em especial a importância da prevenção de tumores urológicos, como o da próstata e bexiga. De acordo com o INCA (Instituto Nacional do Câncer), o Brasil possui previsão de cerca de 66 mil novos casos de câncer de próstata para 2021, sendo o segundo tumor mais comum entre homens. Os tratamentos mais utilizados após o diagnóstico da doença são a quimioterapia e radioterapia, que usam medicamentos e radiações ionizantes para destruir as células cancerígenas e impedir seu aumento.

As consequências do tratamento incluem a diminuição da imunidade, que pode desencadear sintomas que prejudicam a saúde bucal, sendo necessário redobrar os cuidados na região. Entre as principais queixas dos pacientes, segundo a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, estão: perda do paladar, sangramento, surgimento de feridas na gengiva e mucosas, secura excessiva na boca, candidíase e cárie de radiação, devido à baixa produção de saliva.

De acordo com Queren Azevedo, é fundamental após o diagnóstico da doença ter uma atenção especial para a cavidade oral, como forma preventiva contra tais problemas. "É imprescindível que o indivíduo faça consultas odontológicas antes, durante e após o início do tratamento, a fim de controlar e evitar problemas que são característicos dessa condição, acentuados pelos tratamentos quimio ou radioterápicos. Também é necessária uma higiene ainda mais rigorosa com a região", afirma.

Em busca de reforçar sobre a importância de intensificar os cuidados preventivos durante o Novembro Azul, a especialista explica formas de minimizar os impactos causados pelo tratamento de câncer na região oral. Azevedo detalha que para uma limpeza correta é recomendado a escovação dos dentes, gengiva e língua após cada refeição e antes de dormir, utilizando creme dental com flúor e fio dental. "O ideal é garantir a higiene constante, para que não haja o acúmulo de alimentos e consequentemente a proliferação de bactérias. Outro ponto de atenção é sobre manter a boca úmida, com alto consumo de água como forma de assegurar a hidratação da cavidade, tendo em vista que ela estimula a produção salival", comenta.

A consultora reforça ainda que hábitos saudáveis e uma alimentação equilibrada são benéficos durante o período. "É indicado ingerir alimentos que sejam fáceis para mastigar e engolir, como legumes, verduras e frutas. A mastigação lenta e em pequenas porções ajuda no processo digestivo e melhora a absorção de nutrientes. Além disso, manter uma rotina de exercícios físicos regularmente auxilia na manutenção da saúde bucal, com menor probabilidade do desenvolvimento de infecções bacterianas nos tecidos, ligamentos e ossos que sustentam os dentes", finaliza.