Incontinência urinária afeta mais de 10 milhões de brasileiros

Mais de 10 milhões de brasileiros sofrem com incontinência urinária, indica a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) e cerca de 58% das internautas brasileiras afirmam que já sofreram escape de urina em simples situação como tossir ou espirrar.

O uroginecologista e coordenador do Núcleo de Cuidado Integral à Saúde da Mulher da Maternidade Brasília, Marcus Vinícius explica ao site UOL que “existem dois tipos de incontinência: a de esforço, causada por algum tipo de situação, como espirrar, e a de urgência, quando a pessoa precisa sair correndo senão escapa a urina”.

Ainda de acordo com o site, há diversos mitos e verdades sobre a incontinência urinária, veja alguns:

1. A incontinência urinária só aparece em idades mais avançadas. MITO. Pessoas de qualquer idade e gênero podem ter a doença. A diferença é o grau e o tipo.

2. Existe tratamento para a incontinência urinária. VERDADE. De acordo com o uroginecologista da Maternidade Brasília, se feitos corretamente, a chance de melhora em pessoas com a condição é de 80%.

3. É uma doença que acomete apenas mulheres. MITO. Cerca de 15% dos homens brasileiros acima de 40 anos apresentam incontinência urinária, de acordo com a SBU. Porém o número de mulheres acometidas chega a ser três vezes a dos homens.

4. Atividades físicas aumentam as chances de ter incontinência urinária. DEPENDE. Em quadros mais graves, os exercícios de alto impacto podem contribuir com a condição. Atividades físicas mais leves e fisioterapias podem ajudar a reduzir as chances de desenvolver a incontinência, bem como melhoram os quadros já diagnosticados.