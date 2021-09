Idade avançada pode aumentar risco de ocorrer queda em casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tropeçar, escorregar, perder o equilíbrio e cair são experiências que fazem parte da vida de qualquer um. No entanto, com o avanço da idade, o corpo humano começa a demorar mais para se recuperar desses acidentes. Ao mesmo tempo, alterações na nossa forma de andar e na composição de músculos e ossos tornam as quedas cada vez mais frequentes.

Moisés Cohen, diretor do Instituto Cohen de Ortopedia e médico no Hospital Israelita Albert Einstein, explica que quedas são comuns, chegando a afetar até 50% das pessoas com idade acima dos 80 anos --a maioria ocorre na residência ou em casas de repouso.

"Não é só pela idade, mas pela fraqueza muscular, a falta de equilíbrio e as condições do ambiente", conta o ortopedista. "Um tapete de banheiro muito escorregadio, degraus de diferentes níveis, escadas, são situações que predispõem estas quedas."

Os efeitos destes acidentes são variados. Duas fraturas frequentes acontecem na parte superior do fêmur (o osso mais longo do corpo, que vai do início da coxa até o joelho) e no quadril. Em quedas em que se bate a cabeça, o acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio é um risco muito grave.

Estas lesões costumam ser tratadas com cirurgia, embora outras possam ser resolvidas com imobilização e repouso. "Nem sempre a recuperação total é possível", alerta Cohen, "por conta da gravidade da fratura e das condições ósseas do paciente".

Fabrício Buzatto, médico fisiatra, explica: "O processo de recuperação do idoso é totalmente diferente. O corpo responde de forma mais lenta em todo o processo de cicatrização e consolidação óssea." Ele cita doenças como osteoporose, que enfraquece os ossos e facilita fraturas, e sarcopenia, que reduz a massa muscular - ambas são comuns em idosos, e aumentam o perigo associado às quedas.

BAQUE NA AUTOESTIMA

Mas existem danos invisíveis ao olhar. O acidente pode reduzir a confiança que a pessoa tem em seu corpo, além de aumentar o medo de sofrer novas quedas. O mestre em enfermagem fundamental pela USP (Universidade de São Paulo) Jack Roberto Silva Fhon escreve em tese de doutorado de 2016 que ansiedade, isolamento e depressão são consequências comuns deste tipo de acidente.

"O primeiro passo para recuperar a confiança é tratar bem as consequências", diz Buzatto. "Depois, melhorar aspectos clínicos. Baixa vitamina D está associada às quedas, assim como deficiência de vitamina B12 e a perda de força e sensibilidade nas pernas. O exame de vista ou oftalmológico também é fundamental".

O fortalecimento do corpo com exercício físico pode ajudar a retomar suas atividades diárias com segurança. Mas as mudanças também devem ocorrer no ambiente que o idoso habita. "Evitar degraus, desníveis, tapetes soltos e obstáculos pela casa é importante, como a avaliação da saúde", afirma o fisiatra.

Moisés Cohen sugere a instalação de adaptações de barras de apoio, principalmente nos banheiros e box, bem como uma cadeira higiênica para se sentar durante o banho. Os especialistas chamam atenção aos animais de estimação, que, ao correr pela casa ou pular em seus donos, podem provocar graves acidentes.

Quando houver dor ou tontura, o ideal é não tentar levantar-se sozinho. Ter um telefone ou um alarme por perto é essencial para chamar ajuda.

SAIBA MAIS

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), entre 28% a 35% dos idosos com mais de 65 anos sofrem quedas todos os anos; a frequência aumenta com a idade. Mas há como evitar!

LESÕES MAIS COMUNS

Fraturas (frequentemente no quadril e fêmur)

Deslocamento das articulações

Torções

Escoriações, ou ferimentos com pontos

DORES INVISÍVEIS -- A síndrome pós-queda

Confusão, queda na autoestima ou depressão

Medo ou ansiedade ao realizar tarefas simples ou abandonar atividades diárias para não voltar a cair --afetando o autocuidado e relacionamento com outras pessoas

Aumento na dependência e a perda de autonomia

FATORES DE RISCO:

- Saúde

Fragilidade (baixa energia, caminhar mais lento, perda de força e de massa muscular)

Múltiplas doenças, em especial relacionadas ao coração, músculos e ossos

Problemas de visão

Doença de Parkinson ou demências

Uso de múltiplos medicamentos, principalmente sedativos

- Comportamento

Consumo excessivo de álcool

Calçados inadequados (andar descalço ou só de meias; chinelos com solas escorregadias, saltos altos, solas finas e duras, e sapatos grandes ou pequenos demais)

Falta de exercícios

Histórico de quedas

- Ambiente

Degraus estreitos Pisos escorregadios, principalmente em escadas Tapetes e fios soltos Iluminação insuficiente Calçadas com rachaduras e buracos Móveis instáveis

Como evitar:

- Saúde:

Gerenciamento e redução do número de medicamentos, quando possível

Tratamento de visão

Prevenção das quedas de pressão arterial ou hipotensão ortostática

Suplementação de vitamina D e cálcio

Reabilitação dos problemas de mobilidade e fraqueza

- Comportamento:

Moderação no consumo de álcool

Prática consistente de exercícios, sem focar na intensidade

Treinamento de equilíbrio e marcha (caminhar), com uso de artefatos de apoio

Uso de calçados antiderrapantes e confortáveis

- Ambiente

Corrimão nos dois lados das escadas

Barras de apoio em todos os cômodos

Boa iluminação durante todo o dia

Pisos antiderrapantes, principalmente nos banheiros e box do chuveiro