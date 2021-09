Home office durante pandemia afeta qualidade da voz, aponta estudo

Os sintomas, efeitos e sequelas da covid-19 ainda são discutidos no noticiário e nas pesquisas. As mudanças na rotina de trabalho, por exemplo, podem influenciar na saúde. Uma delas pode ser sentida na voz e na percepção vocal. Uma pesquisa feita pelo Departamento de Estudos Clínicos da Fala e Linguagem, do Trinity College Dublin, na Irlanda, aponta que trabalhar em casa durante a pandemia afetou a voz das pessoas, aumentando principalmente os casos de disfonia, que têm como principais sintomas a rouquidão e o desconforto vocal.

A fonoaudióloga Edneia Santos, destaca ser possível proteger a voz com exercícios e mudanças na rotina, principalmente quem investe pesado em lives e reuniões on-line. “Beba bastante água (em temperatura ambiente); mantenha uma alimentação equilibrada; busque hábitos saudáveis de vida; respire corretamente; evite competir com ruídos externos durante a fala; fale pausadamente e atente à sua audição”, orienta.

Disfonia

A pesquisa indica que a mudança do ambiente de trabalho e o uso excessivo das novas modalidades de comunicação foram as principais causas para esse aumento de disfonia. Mas, afinal, o que é disfonia?

“Disfonia é o nome dado para a situação em que há alguma alteração ou dificuldade na emissão da voz. É confundida muitas vezes com rouquidão, mas a voz rouca é apenas uma das diversas condições disfônicas possíveis”, revela.

A especialista conta que como são muitas patologias (das quais a rouquidão faz parte), as disfonias podem atingir pessoas de qualquer idade, em qualquer momento da vida. “Esse tipo de limitação na voz atrapalha a comunicação verbal e emocional do indivíduo, que se vê com a qualidade de vida comprometida”. Segundo o estudo, a mudança para maior comunicação on-line e telefônica pode ter causado aumento da carga vocal.

Cuidados com a voz

Cuidar da alimentação, conforme a fonoaudióloga, é um dos principais fatores para evitar o pigarro, ou o famoso “aham”. “As frutas cítricas, ricas em vitamina C e antioxidantes, são alguns dos melhores alimentos para a voz. Além disso, limão, laranja e outros garantem que a garganta permaneça hidratada, o que também é essencial”, orienta.

Apesar de não ser considerada parte do grupo das frutas cítricas, a maçã é também rica em vitamina C. “Por isso, seu consumo também é recomendado para beneficiar o funcionamento das cordas vocais e, consequentemente, da voz. Além disso, possui ação adstringente, portanto, ajuda a ‘limpar’ as cordas vocais”.