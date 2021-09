"Chip da beleza" pode causar aumento no clitóris e mudança na voz

A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) afirmou que não existem dados suficientes que validem o uso do chip, seja por razões estéticas ou não. “As Comissões Nacionais Especializadas de Climatério e de Anticoncepção da Febrasgo não recomendam implantes hormonais manipulados não aprovados pela Anvisa, seja com finalidade terapêutica hormonal da menopausa ou anticoncepção pois há escassez de dados de segurança, especialmente de longo prazo”, declarou a entidade. O único implante hormonal aprovado pela Anvisa até o momento é o Implanon, um anticoncepcional com etonogestrel na composição.

Os implantes hormonais são feitos com aplicação subcutânea e liberam hormônios lentamente no organismo e o chamado “chip da beleza” é um tipo especial de gestrinona, hormônio sintético da progesterona, que aumenta a testosterona.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.