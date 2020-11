Hábitos alimentares que causam inchaço na barriga; saiba o que evitar

Alguns hábitos alimentares inadequados podem dar uma sensação de inchaço na barriga, é o que aponta o site UOL ao falar sobre o assunto.

De acordo com a publicação, dois hábitos alimentares podem causar desconforto na hora de se olha rno espelho; confira inchaço na barriga

1) Comer chiclete regularmente: Mascar chiclete pode parecer um hábito inofensivo, mas o exagero pode ter um impacto negativo no seu corpo. As pastilhas sem açúcar, geralmente, contêm sorbitol(álcool de açúcar), conhecido por causar inchaço e outros distúrbios gastrointestinais.

2) Come muitas barras de proteína: Segundo a Eat This, Not That!, muitas barras incluem proteína derivada de soja - algo que muitas pessoas consideram indutor de gases.