Doenças digestivas são maiores causas da internação de homens no Amazonas

Manaus/AM - No Amazonas, as causas externas e do aparelho digestivo são os principais motivos de internação de homens em unidades hospitalares da Secretaria de Estado do Amazonas (SES-AM). Nesta quinta-feira (19), quando se comemora o Dia Internacional do Homem, especialistas chamam atenção sobre o autocuidado e prevenção ao adoecimento masculino.



Um levantamento da SES-AM apontou que a violência, os acidentes de trânsito e os hábitos alimentares são os principais fatores que levaram os homens a serem internados no Amazonas em 2019.



Ao todo, 27.768 internações foram registradas entre o público masculino, em 2019.



Conforme dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS), 24,8% dos pacientes do sexo masculino deram entrada em uma unidade de saúde por causas externas, e 19,5% das internações foram ocasionadas por doenças digestivas no ano passo. Em seguida, com 9,5% das internações, estão doenças infecciosas e parasitárias.



São consideradas causas externas os acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, lesões por violência entre outros. Entre as doenças do trato digestivo, o destaque é a má alimentação dos homens, que contribui para o adoecimento.



Jovens

De acordo com o gerente do Departamento de Atenção Básica e Ações Estratégicas da SES-AM (Dabe), Lindinaldo Santos, os jovens são os principais atingidos por lesões relacionadas a causas externas.



“Ou seja, a gente está falando de uma parcela da população jovem, e nessas questões das causas externas aparecem os acidentes de trânsito. Essa faixa etária de recorte está muito mais envolvida em questões de internações relacionadas a esse perfil de comportamento em relação ao trânsito, por exemplo”, comentou.



Lindinaldo também ressaltou a importância do homem manter em dia as consultas médicas anuais, com o objetivo de tratar e prevenir doenças evitáveis.



“Os homens procuram realmente menos os serviços de saúde do que as mulheres. Elas têm uma cultura de prevenção e cuidado muito mais bem definida. Algumas estratégias estão sendo buscadas para captar o homem no processo de assistência preventiva, não somente na busca de assistência curativa – que é o mais comum entre a população masculina, de ir ao médico quando de fato está doente –, como também o pré-natal do homem junto ao pré-natal da mulher”, exemplificou.