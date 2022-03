Exercício físico é importante aliado no alívio dos sintomas da TPM

Quase todas as mulheres, em algum momento, já sofreram com os incômodos da chamada Tensão Pré Menstrual (TPM). Dores de cabeça, inchaço, irritabilidade são alguns dos sintomas que podem aparecer nesse período. A TPM está relacionada com as alterações hormonais que ocorrem durante o ciclo menstrual e, para aliviar os desconfortos, a prática regular de exercício físico pode ser um importante aliado.

O coordenador da Fórmula Academia, José Roggero, diz que muitas mulheres acham que praticar atividade física, nesse período, vai aumentar os incômodos comuns da menstruação. Mas, ao contrário, o exercício, dependendo da modalidade e intensidade, ajuda bastante na amenização dos sintomas. Isso porque, durante a prática, a pessoa libera endorfina, que ajuda a combater o desconforto e traz sensação de bem-estar.

Segundo ele, é comum ouvir das mulheres, nessa época do mês, o aumento da vontade de comer doces. José Roggero explica que o açúcar libera endorfinas e traz bem-estar, mas o exercício produz essa mesma substância, de uma forma muito mais saudável, sem precisar ingerir doce.

Entre as atividades indicadas para as mulheres nesse período estão os exercícios aeróbicos, alongamentos e os localizados para a região pélvica. Treino de bike, jump e dança são bastante indicados também. “Quem já está acostumado a praticar atividades de força e musculação, pode continuar, desde que se sinta confortável com a intensidade”, disse.

Para o alívio das cólicas, os exercícios pélvicos, como abdominais e de contração do períneo, ajudam a estimular o fluxo menstrual. Já as aulas de alongamento combatem as dores na lombar e nas pernas. “É importante manter a regularidade do exercício, para que as mulheres sintam-se mais confortáveis no período menstrual”, frisou.