Cardiologista faz alerta para os principais problemas relacionados ao coração

Dados da Federação Mundial do Coração apontam que a grande maioria das doenças cardiovasculares é assintomática, ou seja, sem nenhuma indicação e muitos pacientes só descobrem que precisam de cuidados quando algum quadro se manifesta, como infarto ou uma parada cardíaca, por exemplo.

O cardiologista do Sistema Hapvida, José Leitão, explica quais seriam as doenças relacionadas ao coração mais frequentes. “Doenças cardiovasculares correspondem a um tipo de patologia que acometem não só o coração, mas também os vasos sanguíneos, sendo as mais comuns: a hipertensão arterial sistêmica, o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, a doença arterial obstrutiva periférica, arritmias e a insuficiência cardíaca”.

O médico ainda destaca o que pode causar um problema no coração e o que fazer para evitar esses tipos de danos. “Existem várias doenças que podem causar problemas no coração, desde doenças adquiridas, por maus hábitos, como sedentarismo e uma dieta rica em carboidratos ou gordura animal, assim como doenças genéticas, ou seja, onde a pessoa poderá desenvolver, independente do estilo de vida”.

E continua: “A melhor forma de evitar o desenvolvimento de alguma doença cardiovascular é a prevenção. Evitar alimentos enlatados, ricos em sódio ou com excesso de carboidratos e proteína animal, praticar atividade física regular, não fumar ou consumir bebida alcoólica em excesso. Além disso, fazer acompanhamento correto com um profissional de confiança, sendo diagnosticado de forma precoce. Podemos acompanhar e tratar esse paciente com os cuidados necessários para que ele não tenha complicações maiores. Sabemos que mulheres pós-menopausa ou homens acima de 65 anos têm um risco cardiovascular maior, mas, mesmo crianças, podem ter alguma doença no coração, em destaque as arritmias e as cardiopatias congênitas. Por isso, é importante realizar um acompanhamento com um médico, mesmo em pacientes jovens. Precisamos cuidar do nosso corpo para que não sejamos escravos dele!”, finaliza.

Cuidado e prevenção

Como já informado, o cuidado é essencial para evitar danos irreversíveis. É importante, por exemplo, manter hábitos saudáveis de alimentação e a prática de atividades físicas. Fugir do sedentarismo e da obesidade é um jeito de não sobrecarregar o coração. Também é necessário controlar os níveis de colesterol e se manter sempre em dia com os cuidados com a saúde. Outro ponto importante é sempre recorrer à medicina preventiva. Com o acompanhamento de um médico e a realização de exames, é possível identificar problemas e alterações logo no começo e garantir o bom funcionamento.