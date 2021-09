Canabidiol será testado contra 'covid longa'

O tratamento da síndrome pós-covid-19 pode ter um novo aliado, pois pesquisadores brasileiros preparam o primeiro estudo com testes em seres humanos sobre os efeitos do canabidiol (CBD) medicinal no tratamento da síndrome que pode ocorrer quando alguns sintomas persistem 60 dias ou mais após o início da doença. [inserir sequelas pós covid]

Para os cientistas o CDB, um dos princípios ativos da Cannabis sativa, é eficaz na redução de sintomas relatados por pacientes pós-covid, entre eles a fadiga, fraqueza muscular, insônia, dores de cabeça e problemas psiquiátricos, como depressão e ansiedade.

Parte desses sintomas persistentes decorre de uma resposta imunológica exagerada do organismo ao vírus. Essa reação, por sua vez, leva ao desequilíbrio da produção de proteínas do sistema imunológico, as citoquinas. O CBD já tem eficácia comprovada contra quadros inflamatórios graves. O novo estudo sobre as sequelas da Covid-19 deve começar em outubro deste ano e cerca de mil voluntários serão acompanhados pelos médicos.

"Estudos asseguram que o efeito anti-inflamatório do CBD pode ajudar a controlar essa 'tempestade de citoquinas'", explicou em entrevista ao Estadão o cardiologista Edimar Bocchi do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP, que vai coordenar a nova pesquisa em parceria com a empresa canadense Verdemed, produtora do CBD medicinal. "A síndrome pós-covid leva a um comprometimento importante da qualidade de vida. São sintomas que podem persistir para além de três meses, como fadiga, astenia, fibromialgia, falta de ar, palpitações, dores no corpo, distúrbios de memória, distúrbios do sono", completou.

A covid provocada pelo novo coronavírus, o Sars-CoV-2, ataca o sistema respiratório e pode se tornar sistêmica, passando a afetar múltiplos órgãos. Em geral, a doença dura poucos dias, mas, cerca de 20% dos pacientes relatam sintomas dois meses depois do início da doença. Um em cada dez pacientes apresenta problemas após oito meses. A chamada covid longa aparece em pacientes que tiveram quadros graves da doença e também foi diagnosticada em quem sequer foi hospitalizado.

"Na prática clínica já conhecemos bem esse efeito anti-inflamatório do CBD", explicou a médica Paula Dall'Stella, considerada pioneira na prescrição de cannabis medicinal no Brasil. "O CBD consegue inibir algumas das mesmas vias inflamatórias em que a covid acaba atuando não só no contexto físico, mas também mental, então o estresse pós-traumático é comum, com taquicardia, ansiedade, memórias recorrentes do que ocorreu no hospital. Então o CBD ajuda a regular os efeitos no corpo, ajudando a funcionar de forma adequada", disse a médica em entrevista ao Estadão.

A empresa Verdemed protocolou na Anvisa pedido de registro do produto, visando a liberação para o início de 2022, pois a pós-covid, representa hoje um grande desafio para os médicos no enfrentamento da doença. "É esperado que parte da população apresente sequelas graves. Precisamos de meios para tirar essas pessoas do sofrimento e melhorar sua qualidade de vida, afirma o especialista", completou.