Benefícios da cebola para saúde; confira

O consumo da cebola pode diminuir o risco de doenças cardíacas. Isso porque ela contém antioxidantes que combatem a inflamação, diminuem os triglicerídeos e reduzem os níveis de colesterol. De acordo com UOL, as propriedades anti-inflamatórias também podem ajudar a reduzir a pressão alta e proteger contra coágulos sanguíneos.

Cerca de 70 pessoas com obesidade e pressão alta participaram de um estudo que descobriu que uma dose por dia de extrato de cebola rico em quercetina reduziu significativamente a pressão arterial, em comparação com um placebo.

A cebola também demonstrou diminuir os níveis de colesterol. Outro estudo, com 54 mulheres com síndrome do ovário policístico descobriu que o consumo de grandes quantidades de cebolas cruas reduziu o colesterol 'mau'.