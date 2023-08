Acne e conjuntivite: Maquiagem vencida pode causar estragos, alerta especialista

O uso de maquiagem no dia a dia é muito comum, e por isso deve se estar atento aos produtos que são utilizados para não colocar a saúde da pele em perigo, já que os cosméticos possuem uma data de validade, e seus componentes podem sofrer alterações químicas e microbiológicas.



De acordo com um estudo da College of Optometrists, da Grã Bretanha, 9 a cada 10 mulheres usam maquiagem vencida, o problema é que isso pode trazer alguns riscos: acne, foliculite e descamação estão entre os problemas comuns ao utilizar esses produtos fora da validade. Sem contar que, o uso de maquiagem vencida na região dos olhos, pode causar alguns problemas ainda piores, como a conjuntivite.

e acordo com Daniela Pontes, especialista em biossegurança, utilizar maquiagens fora do prazo de validade podem representar riscos significativos para a pele e a saúde em geral. “Além dos produtos vencidos não se adaptarem de forma correta na pele, eles podem ser prejudiciais à saúde. Isso acontece pois estes cosméticos podem conter bactérias, fungos e outros microrganismos que se proliferam após o prazo válido”, comenta ela.



“Outros pontos como a higiene pessoal e a limpeza adequada dos pincéis e esponjas de maquiagem são medidas importantes para evitar contaminações faciais. No caso dos materiais serem para uso profissional, eles precisam ser descartados após a utilização”, complementa.



Produtos líquidos como bases, corretivos e máscaras de cílios, possuem uma validade inferior aos cosméticos em pó. “Como os produtos líquidos possuem água na composição, eles estão mais suscetíveis para a contaminação bacteriana. Os cosméticos líquidos possuem uma validade de no máximo 12 meses, enquanto os em pó, podem ser utilizados durante 36 meses”, explica a especialista.



Apesar do prazo, o armazenamento inadequado dos produtos podem fazer com que a sua validade seja comprometida. “Além da data apresentada na embalagem, a mudança de textura, coloração ou cheiro dos cosméticos, podem indicar que o produto esteja comprometido. A escolha de produtos de qualidade e de marcas confiáveis são fundamentais para reduzir os riscos à saúde”, finaliza Daniela.



Sinais como vermelhidão, coceira ou ardor na pele, podem ser associados ao uso de maquiagens com o prazo fora de validade. Ao perceber essas reações, é importante retirar o produto e higienizar a região.



“Resumindo, sim, a maquiagem vencida faz mal. É importante respeitar a data que vem na embalagem, pois ela não está lá à toa e não é porque você usou um produto vencido alguma vez e não fez mal que isso não cause algum dano futuramente”, finaliza a especialista.