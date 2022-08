Wilson Lima reúne com arcebispo de Manaus e entrega imagem de santo como presente ao Papa

Manaus/AM - Durante um encontro com o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, o governador Wilson Lima, entregou, nesta segunda-feira (15), ao líder religioso uma imagem de São Francisco feita com madeira remanejada para que Steiner presenteie o Papa Francisco, no Vaticano.

Dom Leonardo deve ser empossado Cardeal no próximo dia 27, na Itália. Ele será o primeiro arcebispo da Amazônia a receber esse título. “Comecei o dia reunido com o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Ulrich Steine. Dom Leonardo Steiner será empossado cardeal no próximo dia 27, em Roma. Entreguei uma imagem de São Francisco feita com madeira manejada de reflorestamento par Dom Leonardo presentear o Papa”, disse o governador.

Na ocasião, Wilson Lima ainda teria entregue uma carta convidando o Papa Francisco a visitar o Amazonas.

Sobre o novo cardeal

Dom Leonardo Ulrich Steiner nasceu em 6 de novembro de 1950 em Forquilhinha, Estado de Santa Catarina, e tomou posse como arcebispo de Manaus em 2020, após assumir o cargo ocupado por Dom Sergio Castriani, que realizava a função desde 2013.

Antes disso, Steiner atuava como bispo auxiliar de Brasília e também foi duas vezes secretário-geral da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).