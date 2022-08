Wilson Lima reúne empresários e executivos do PIM para falar sobre economia do Amazonas

Manaus/AM - Acompanhado da primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima, o governador e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), participou na noite dessa terça-feira (9), de um jantar com empresários e executivos do Polo Industrial de Manaus. O encontro ocorreu no Sesi Clube do Trabalhador, bairro Coroado, zona Leste de Manaus.

Por meio das redes sociais, além de vídeos do encontro, Wilson Lima agradeceu o apoio dos empresários. “Estive, hoje à noite, acompanhado da primeira-dama, Taiana Lima, com empresários e executivos do Polo Industrial de Manaus (PIM). Agradeço o apoio e mais uma vez reafirmo o meu compromisso em lutar para fortalecer cada vez mais a Zona Franca de Manaus”, disse.

Ao falar sobre a medida do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que concedeu Medida Cautelar favorável ao aditamento que pedia a excepcionalidade do modelo Zona Franca de Manaus (ZFM) em relação ao decreto 11.158/2022, o governador falou que a batalha pela ZFM foi grande mas a vitória veio.

“O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu os efeitos do decreto presidencial acerca do IPI, atendendo ao pedido do Governo do Estado feita por meio da Procuradoria Geral. As famílias do nosso Amazonas podem dormir mais tranquilas que seus empregos estão assegurados no PIM”, disse.

Com isso, foram suspensos os efeitos do decreto, no tocante à redução das alíquotas em relação aos produtos produzidos pelas empresas do Polo Industrial de Manaus, que possuem Processo Produtivo Básico (PPB), inclusive as indústrias dos concentrados de bebidas não alcoólicas.