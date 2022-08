Wilson Lima participa de comício no Ministério Internacional da Restauração

Manaus/AM - Com centenas de evangélicos aplaudindo de pé, o governador do Amazonas e candidato à reeleição pelo União Brasil, Wilson Lima, se reuniu na noite dessa segunda-feira (22), no Ministério Internacional da Restauração, na zona Oeste de Manaus.

O encontro serviu para estreitar laços com pastores presidentes de igrejas de Manaus. “Sem ele, nada disso seria possível. Sempre que eu encontro lideranças religiosas, sempre que eu estou reunido com o povo de Deus, me passa um filme na cabeça, porque eu nasci no lar cristão, e muito do que eu sou hoje enquanto cidadão, eu devo à igreja”, disse.

Além dos pastores e seus fiéis, alguns apoiadores e também candidatos ao cargo de deputado estiveram presentes, entre eles o ex secretário de Segurança Pública de Wilson Lima, Coronel Louismar Bonates.

Em ritmo e tom de campanha, Wilson Lima finalizou fazendo questão de falar na importância da tomada de decisões. “O trabalho que a igreja faz, é um trabalho que nenhum governo consegue fazer. Quando alguém procura a igreja, é porque essa pessoa já tomou a decisão mais importante, a decisão dentro dela de mudar. Estou muito feliz e muito emocionado e poder estar aqui com vocês”, disse.