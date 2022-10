Wilson Lima agenda novo comício para garantir apoio no segundo turno

Manaus/AM - O candidato à reeleição pelo União Brasil ao Governo do Amazonas, Wilson Lima, agendo o que chamou de “Arrancada da Vitória”. O comício acontece nesta quarta-feira (5), às 19h, no Copacabana Chopperia, na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

Wilson Lima, que teve 819.784 votos, estará com seu candidato a vice, Tadeu de Souza (Avante). “Vamos juntos seguir em frente por um Amazonas cada vez melhor para nossa gente”, disse por meio das redes.

O local escolhido pelo atual governador do Amazonas para seu comício de segundo turno é o mesmo escolhido por Eduardo Braga (MDB) no primeiro turno.

Vale lembrar que a disputa deste segundo turno acontece com Braga, que conseguiu virar votos perto do fim da apuração e garantir 401.817 votos, deixando Amazonino Mendes (Cidadania) em terceiro lugar, com 355.377 votos.