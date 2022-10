Lula chama Omar Aziz para conversa sobre ações de campanha do segundo turno

O encontro deve servir para alinhar estratégias de campanha para o segundo turno presidencial em estados do Norte. Além de Omar, Lula também conta com apoio do senador pelo Amapá, Randolfe Rodrigues (Rede).

Manaus/AM - Mesmo vencendo uma disputa acirrada contra o candidato do PL Coronel Menezes ao Senado Federal, o senador reeleito Omar Aziz foi acionado pelo candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, para uma reunião em São Paulo.

