Voto de Amoêdo em Lula constrange o Novo, afirma partido

"A independência dos Poderes foi comprometida. O Legislativo foi cooptado pelo orçamento secreto e as emendas parlamentares", afirmou o empresário à coluna. "O combate à corrupção foi extinto com a narrativa mentirosa de que ela acabou e com o desmonte da Lava Jato."

Neste sábado, Amôedo, que declarou voto em Jair Bolsonaro (PL) no 2º turno de 2018, afirmou ao Painel S.A. que votaria em Lula no segundo turno destas eleições, embora ainda mantenha críticas ao candidato e seu partido.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretório nacional do partido Novo afirmou, em nota, que voto de João Amoêdo em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno "constrange a instituição" e é "lamentável e incoerente".

