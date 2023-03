Viagem de Lula terá seminário com políticos e empresários de Brasil e China

Também haverá painéis com governadores, empresários e diretores de think tanks brasileiros e chineses.

Lula fará discurso no debate de abertura, do qual participarão também as ministras Marina Silva (Meio Ambiente) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), além de seus correspondentes chineses.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na China incluirá um seminário na próxima segunda-feira (27) sobre desenvolvimento sustentável, com a presença de ministros e empresários dos dois países.

