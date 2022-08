Vereadora sequestrada no Espírito Santo é resgatada, diz governador

"A vereadora de Rio Novo do Sul Lari Bortolote foi resgatada nesta noite, graças ao trabalho intenso da nossa Polícia Civil, que agiu durante todo o dia de hoje. Os detalhes e mais informações serão apresentados pela SESP/PC [SESP - Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social]", escreveu o governador no Twitter na noite desta segunda-feira.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vereadora trans Lari Bortolote Marcon (Republicanos), da cidade de Rio Novo do Sul (ES), foi resgatada na noite desta segunda-feira (22) após ser sequestrada no período da manhã, informou o governador Renato Casagrande (PSB). A parlamentar, que é a única vereadora trans no Espírito Santo, é conhecida como Lari Camponesa.

