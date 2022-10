Venezuelana refuta fala de Bolsonaro e diz que casa abrigava ação social

Na sexta, o presidente descreveu o encontro com as mulheres.

Na ocasião, o presidente falou contra o isolamento social para combater a pandemia e conversou sobre as dificuldades na Venezuela. Ele não fez menção a prostituição infantil durante a visita, nem se mostrou desconfortável com qualquer situação.

O encontro de Bolsonaro com venezuelanas em São Sebastião foi transmitido, na época, por redes sociais. Nas imagens, é possível ver que Bolsonaro conversa com as mulheres, algumas com máscara de proteção contra a Covid-19 e algumas de rosto descoberto.

Segundo a mulher, que pediu para ter seu nome preservado por medo de retaliação, entre as adolescentes na casa no dia da visita estavam sua filha e sua sobrinha.

BRASÍLIA, DF, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma das venezuelanas visitadas pelo candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) em São Sebastião, região administrativa do Distrito Federal, em 2021, rechaçou a fala do presidente sobre ter encontrado adolescentes vindas da Venezuela "arrumadas para ganhar a vida", insinuando prostituição infantil.

