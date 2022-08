Veja lista de candidatos confirmados pelo Partido Liberal do Amazonas

Manaus/AM - O presidente do Partido Liberal (PL) do Amazonas e candidato a deputado federal, Alfredo Nascimento, anunciou o apoio do PL à reeleição do governador Wilson Lima (União Brasil). A chapa majoritária será formada pelo União Brasil, PL e Avante. O anúncio foi feito durante a convenção do Partido Liberal, realizada nesta quinta-feira (4), na sede do PL, no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus, onde foram divulgados os nomes dos candidatos do partido que disputarão as eleições de 2022.

“Hoje, nós iniciamos uma caminhada. Temos o candidato a governador, que é o governador Wilson Lima; temos um candidato a vice, que é indicado pelo Avante, do prefeito David Almeida, que se chama Tadeu de Souza; e temos um candidato ao senado, que é o Coronel Menezes, indicado pelo Partido Liberal. Para mim está tudo na paz. Está tudo dentro dos conformes”, disse Alfredo Nascimento.

Candidatos

Na convenção, o Partido Liberal anunciou os nomes dos candidatos e candidatas que irão concorrer ao posto de deputado estadual, deputado federal e ao senado. Os candidatos a deputado estadual são: Delegado Péricles, Cabo Maciel, Tony Medeiros, Tenente Dilson Castro, Tenente Michel, Sargento Borges Alves, Major Fabio Huss, Jean Neder, Sergio Kruke, Dr. Gutemberg, Dr. San Felix, Dr. Felix e Bancada Ativista, Nilson Variedades, Adriel Kokama, Jorge Maia, Chagas Viga, Professora Therezinha Ruiz, Pantera, Jucy Souza, Kely Batista, Amanda Pinheiro, Debora Menezes, Elda, a Mestiça; Barbara Belota e Gabrielle Rodrigues.

Já os candidatos a deputado federal são: Alfredo Nascimento, Delegado Costa e Silva, Capitão Alberto Neto, Nilmar Oliveira, Alfredo Jacaúna, Rodrigo Sá, Vanilda Oliveira, Pastora Jô e Joele. Coronel Menezes é o candidato ao senado pelo Partido Liberal.