PL do Amazonas confirma candidatura de coronel Menezes ao Senado

Manaus/AM - O diretório do Partido Liberal (PL), do Amazonas, apresentou oficialmente, na manhã desta quinta-feira (4), os nomes dos candidatos do partido que vão concorrer às eleições gerais deste ano, na sede do partido localizado na zona sul de Manaus. Ao todo serão nove candidatos ao cargo de deputado federal, 25 deputado estadual e o nome de coronel Menezes para o Senado Federal.



Na ocasião, o presidente regional do partido, Alfredo Nascimento, que também disputará ao cargo de deputado federal, confirmou apoio à reeleição do governador Wilson Lima (União Brasil) e do presidente da República, Jair Bolsonaro.

“Para mim está tudo na paz e vou seguir tudo dentro dos conformes no meu partido e exigir que a legislação seja cumprida para que tenhamos uma boa campanha e a gente reconduza o presidente Bolsonaro a Presidência da República, o governador Wilson Lima ao Governo do Amazonas e eleja coronel Menezes ao Senado”, completou Alfredo Nascimento.

Para coronel Alfredo Menezes, hoje é um dia histórico onde sua candidatura ao Senado foi ratificada e à noite será concretizada na convenção que vai oficializar a candidatura à reeleição de Wilson Lima. Ele afirmou, ainda, que a disputa será acirrada, mas acredita que a população de Manaus e do Amazonas fará a escolha certa.

“Temos uma forte formação acadêmica, com experiências exitosas dentro do Exército e também na iniciativa privada. Queremos levar nossa experiência para Brasília e, de fato, lutar para trazermos melhorias para o Estado. Incentivar as potencialidades de cada cidade do Amazonas, como o setor mineral, manejo florestal, a lâmina d’água que temos, a fronteira agrícola e outros projetos que precisam sair do papel. Disposição e saúde nós temos, só pedimos das pessoas oportunidades para mostrar”, discursou coronel Menezes.