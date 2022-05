Valdemar quebra promessa, interfere no PL de Goiás e gera crise

"Nas discussões com o presidente Bolsonaro, nunca foi falado sobre o comando do partido em Goiás mudar de mão. Mesmo porque a Magda Mofatto, que é a nossa presidente e a nossa dirigente, é Bolsonaro de primeira hora", afirmou ele na ocasião..

O incômodo é ainda maior porque em novembro do ano passado Valdemar gravou um vídeo dizendo expressamente que não haveria troca no diretório goiano, que era capitaneado pela deputada federal Magda Mofatto.

Ex-líder do presidente Jair Bolsonaro (PL) na Câmara dos Deputados, o deputado Major Vitor Hugo assumiu a presidência estadual do partido, embora seja recém-filiado à sigla. Ele deve também ser candidato ao governo estadual, fornecendo um palanque confiável ao presidente.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A interferência do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, no diretório da legenda em Goiás provocou uma crise interna.

