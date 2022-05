TJ do Rio julga validade de delação que implica governador Claudio Castro

O argumento da defesa do governador é que a lei anticrime obriga o delator a ter o depoimento em vídeo. No caso de Selem, a gravação foi feita, mas o delator apenas lê o depoimento escrito.

No acordo firmado, Selem disse que Castro recebeu propina quando era vereador e depois de assumir o cargo de vice de Wilson Witzel (PSC), afastado após processo de impeachment aberto pela Assembleia Legislativa do estado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julga na próxima segunda-feira (23) a validade da delação premiada de Bruno Selem, funcionário da Servlog, empresa que mantinha contratos com órgãos estaduais.

