TSE lança podcast para defender e explicar sistema eleitoral

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No esforço para defender e explicar o processo eleitoral, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) criou um podcast.

Com o nome de "Todo Mundo Quer Saber", a primeira temporada, com cinco episódios, conta com o especialista em direito eleitoral digital Diogo Rais e está disponível desde a última quinta-feira (12) no Spotify. Também há uma versão no canal da Justiça Eleitoral no YouTube.

"É fundamental que o diálogo do TSE com a sociedade avance em todas as mídias, que o tribunal esteja onde a sociedade estiver", afirma Rais. Segundo ele, a ideia é tratar tecnicamente temas na área eleitoral.

O tribunal vem sofrendo ataques reiterados do presidente Jair Bolsonaro (PL) e de seus apoiadores, especialmente com relação ao sistema eletrônico de votação. Bolsonaro tem ameaçado inclusive não reconhecer o resultado caso perca.