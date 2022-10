TSE julga neste sábado pacote de direitos de resposta de Lula contra Bolsonaro

O presidente ainda recebeu 2 minutos e 8 segundos de uma propaganda em bloco de Lula para responder sobre ter ligação com a milícia, "rachadinha", entre outros temas. O TSE ainda não detalhou quando as respostas de Bolsonaro vão ao ar.

Bolsonaro ganhou dois direitos de resposta que lhe renderam 22 inserções de 30 segundos no horário do petista. Em 14 entradas, o candidato vai rebater acusações que o associam ao canibalismo. Nas outras 8, poderá reagir a afirmações de que defende o aborto, feitas pela campanha de Lula.

Como mostrou a coluna Mônica Bergamo, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, tentou costurar um acordo entre as campanhas.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidem neste sábado (22) se mantêm a suspensão do direito de resposta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que deveria ser veiculado no tempo de propaganda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL).

