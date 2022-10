Lula não falou que político tem que mentir

Porém, diferentemente do que o petista afirma, Bolsonaro não assumiu mentir. Ao canal Paparazzo Rubro-Negro, o presidente disse: "Essa é a pior coisa que pode existir. E eu lembro usando essa passagem do João 8:32, quantas vezes nego chegar pra mim e falar 'Oh, falando a verdade tu não vai chegar a lugar nenhum, você tem que mentir, cara. Falar que vai criar 10 milhões de empregos, 50 milhões de casas populares, vou triplicar o salário mínimo... Se não falar isso aí, tu não vai chegar'. E a regra é mentir. Quem mente mais com alguma inteligência, chega. E não estou falando nenhuma mentira aqui. É verdade".

"Eu tava vendo um vídeo do 'Bozo' esses dias. Ele, naquele vídeo em que ele tá falando das meninas venezuelanas, ele fala textualmente: 'Tenho que mentir. É preciso mentir. O político tem que mentir'. Porque é sempre mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira voa, a verdade engatinha. É sempre assim", comentou Lula após o apresentador do podcast, Igor Coelho, dizer que todo político seria mentiroso. O podcast foi gravado em 18 de outubro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Posts que viralizaram com trecho de entrevista ao podcast Flow em que o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) diz que "político tem que mentir" são falsos. No conteúdo de desinformação, ele afirma: "Tenho que mentir. É preciso mentir. O político tem que mentir. Porque é sempre mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira voa, a verdade engatinha", mas isso era parte de uma declaração em que ele citava seu adversário, o presidente Jair Bolsonaro (PL).

