TSE diz que motociata de Bolsonaro foi propaganda antecipada e impõe multa

Inicialmente, a relatora e ministra Maria Claudia Bucchianeri não concordou que houve propaganda eleitoral antecipada pela falta do uso de expressões como "vote em mim" e "me eleja" durante os eventos em Cuiabá.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) acatou nesta quarta-feira (21) uma representação do PT contra o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro por ter feito propaganda eleitoral antecipada em uma motociata de abril. O Tribunal só permitiu publicidades para as eleições deste ano a partir de agosto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.