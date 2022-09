Lula cresce na quinta pesquisa Perspectiva e abre vantagem contra Bolsonaro

A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira (21) e foi realizada entre 18 e 20 de setembro com registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código de número AM-08091/2022.

A quinta Pesquisa Perspectiva mostrou que o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, obteve 44,2% das intenções de voto, ampliando sua vantagem em relação ao segundo colocado, o presidente Jair Bolsonaro, que agora aparece com 36,2%.

