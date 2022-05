TSE aprova federação entre PT, PC do B e PV, a 1ª para as eleições de 2022

O texto da federação afirma que é preciso criar marcos legais e institucionais que "enfrentem os grandes monopólios das plataformas digitais, privadas e internacionais". Os partidos dizem que estas plataformas têm sido utilizadas "pelos setores mais retrógrados para promover o negacionismo, a desinformação e o ódio, interferindo em processos políticos democráticos no Brasil e no mundo".

A federação partidária que reúne PT, PC do B e PV incluiu a defesa da revogação da reforma trabalhista e do teto de gastos em seu programa.

A presidente do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann (PR), foi eleita presidente da federação. O mandato será de um ano e os partidos farão um rodízio no comando da agremiação.

"Não é possível que nosso sistema eleitoral permaneça com este número de partidos políticos com ou sem representação no Congresso", disse ainda Moraes.

O ministro Alexandre de Moraes, do TSE e do STF (Supremo Tribunal Federal), disse na sessão desta quarta-feira que a federação pode servir como "união estável para ser convertida em casamento".

Além de compartilharem o mesmo programa, as federações têm um estatuto comum, com suas regras internas.

