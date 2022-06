Tribunais de Contas oferecem ajuda ao TSE para examinar contas eleitor

"A nossa experiência e conhecimento no controle, somados ao propósito de cooperação no âmbito federativo e a defesa do interesse público, nos motivam para somar esforços com a Justiça Eleitoral", afirmou Miola.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) propôs ao TSE auxílio no exame de prestação de contas de candidatos nas próximas eleições.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.