'Eu não desisti de candidatura', diz Datena sobre concorrer ao Senado

Datena pode ser candidato na chapa do ex-ministro da Infraestrutura e pré-candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Hoje eu seria senador por São Paulo, seria mesmo, pronto e acabou. Isso é coisa óbvia, tá em tudo quanto é pesquisa [...] Os políticos não me querem lá. Lá eu vou fazer o que tô fazendo aqui. E muitos políticos não me querem lá, querem o cargo que estou pleiteando" disse Datena, sem mencionar quais políticos seriam contrários à sua presença em Brasília.

Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Quaest, Datena tem 28% das intenções de voto, seguido pelo ex-ministro do governo Bolsonaro Sergio Moro (União Brasil), com 16%.

Datena, que é filiado ao PSC (Partido Social Cristão), já falou que entraria na política em três oportunidades, mas desistiu em todas elas. "Se o povo quiser que eu seja eleito, que vote em mim, se não, que votem em outro. Mas eu não desisti de candidatura nenhuma, não. Assistam os (sic) três vídeos para poderem emitir um juízo de opinião", declarou, sobre as publicações feitas na rede social do programa televisivo.

