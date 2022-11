TRE aceita denúncia contra vice da Alesp sobre 'pôr cabresto' em deputada

Em junho, o Conselho de Ética da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) decidiu, por cinco votos a quatro, pelo arquivamento do pedido de cassação de Moura.

O crime em que o MP enquadrou a conduta foi criado por lei no ano passado e está previsto no art. 326-B do Código Eleitoral, descrito da seguinte forma:

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) aceitou de forma unânime uma denúncia do MPE (Ministério Público Eleitoral) contra o deputado estadual Wellington Moura (Republicanos), vice-presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), por ele dizer que colocaria um cabresto na boca da deputada Mônica Seixas (PSOL) no dia 18 de maio deste ano. A denúncia da procuradoria foi pelo crime de violência política de gênero e, agora, começa a etapa da ação penal para apuração dos fatos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.