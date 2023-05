Tortura Nunca Mais critica demissão de seu ex-presidente por ministro dos DH

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A regional de São Paulo do Tortura Nunca Mais criticou em nota a demissão do ex-secretário da Criança, Ariel Castro, pelo ministro dos Direitos Humanos, Sílvio Almeida. Castro é ex-presidente do grupo.

Como a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, mostrou, Sílvio Almeida ficou contrariado por não ter sido informado de que uma reunião da secretaria da Criança, ligada à sua pasta, foi acertada diretamente pelo então ocupante do cargo, Ariel de Castro, com a assessoria da primeira-dama, Janja Lula da Silva.

"A sua exoneração, certamente, empobrece a atuação nessa área sensível da criança, embora façamos votos de que o ministério possa continuar cumprindo seu papel na defesa desse segmento mais fragilizado da população", sustentam.

A manifestação destaca que ao longo de sua curta atuação, Castro contribuiu para a mobilização em favor das crianças yanomamis e as vítimas das chuvas no litoral norte paulista. Além disso, garantiu a realização da 12ª Conferência Nacional da Criança e do Adolescente, prevista para novembro.

O documento e assinado pelo presidente da regional de São Paulo do grupo Paulo Sampaio, e pelos diretores executivos Paulo Sampaio, Rose Nogueira, Vilma Amaro Vagner Cano e Rosa Cantal.

A assessoria do ministério afirma que a decisão ocorre em razão de um necessário ajuste administrativo com base nos objetivos e estratégias alinhavados pelo gabinete Ministerial, sem prejuízo do respeito à trajetória profissional do ex-secretário