Torres depõe ao TSE em ação que mira Bolsonaro inelegível e minimiza minuta golpista

Entre as perguntas, o ex-ministro foi questionado sobre a minuta golpista encontrada em sua casa para que Bolsonaro instaurasse estado de defesa na sede do TSE.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-ministro da Justiça Anderson Torres prestou depoimento na manhã desta quinta-feira (16) ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na ação que mira o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelos ataques ao sistema eleitoral em reunião com embaixadores no Palácio do Alvorada, em julho do ano passado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.