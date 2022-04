Tomás, filho de Bruno Covas, participará de campanhas tucanas

Com 16 anos, Tomás vem sendo preparado pelo partido para seguir a carreira política, a exemplo do bisavô, Mário Covas, morto em 2001, e do pai, que faleceu no ano passado, vítima de câncer.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filho do ex-prefeito de São Paulo Bruno Covas, Tomás Covas, retorna ao Brasil em julho de uma temporada de estudos nos Estados Unidos para se engajar na campanha eleitoral do PSDB. Ele deve participar de eventos em apoio a João Doria, que disputa a Presidência, e o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que tentará a reeleição.

